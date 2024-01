L’anno 2024 si presenta con una serie di bonus ancora attivi, rivolti principalmente a donne, famiglie e per affrontare l’aumento dei prezzi che ha caratterizzato gli anni passati. Molti di questi bonus, confermati o introdotti nel 2023, offrono sostegno finanziario attraverso una serie di agevolazioni. Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, si segnala uno sconto sui contributi previdenziali per le donne madri e lavoratrici, che può arrivare fino a 1.700 euro netti all’anno. Inoltre, è stata alzata la soglia massima del bonus per asili nido per il 2024, che può ora raggiungere i 3.600 euro per il pagamento delle rette.

L’attenzione è anche rivolta al pagamento delle bollette della luce, coperto per il primo trimestre del nuovo anno per i beneficiari del bonus sociale elettrico. In arrivo è anche il nuovo bonus psicologico, con rimborsi fino a 1.500 euro per le sedute di cura.

Le agevolazioni includono sconti sui contributi previdenziali per le donne madri e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, un card “Dedicata a te” per le famiglie con redditi fino a 15mila euro annui, che offre contributi per beni di prima necessità, bollette e abbonamenti ai mezzi di trasporto.

Per i mezzi di trasporto, è previsto un contributo di 60 euro sugli abbonamenti, con una riduzione del limite di reddito da 20mila a 15mila euro per beneficiarne. È possibile richiedere incentivi anche per l’installazione di colonnine di ricarica delle vetture elettriche, con un contributo fino all’80% del costo di acquisto e posa delle infrastrutture.

Infine, il nuovo bonus psicologico del 2024 prevede un rimborso sul costo delle sedute psicologiche fino a 50 euro a seduta, con un massimo di 1.500 euro in base al valore dell’ISEE della famiglia. Questi incentivi offrono un sostegno significativo a coloro che ne fanno richiesta, contribuendo a coprire diverse spese e necessità quotidiane.