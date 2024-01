Il Bonus Mamme 2024, conosciuto anche come assegno di maternità comunale, si rivolge a tutte le donne che, per varie ragioni, non possono beneficiare dell’indennità di maternità al momento della nascita del figlio o durante la gravidanza. Questo incentivo, erogato dai Comuni, è destinato alle mamme disoccupate il cui valore ISEE rientra in determinati parametri.

Requisiti Fondamentali

Per poter richiedere il Bonus Mamme 2024, è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave:

Disoccupazione: Rivolto a donne che attualmente non sono impiegate e, di conseguenza, non possono usufruire dell’indennità di maternità legata all’occupazione.

Residenza in Italia: La richiedente deve essere residente in Italia per poter beneficiare del bonus.

Documenti di Soggiorno: Sono inclusi tra i requisiti la titolarità della carta di soggiorno, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (in gravidanza o già madri), e per le mamme che hanno adottato o sono in preaffidamento preadottivo.

Limiti ISEE

Il valore ISEE della richiedente non deve superare la soglia di 20.221,12 euro. Oltre questo limite, la prestazione non è concessa. L’importo complessivo del Bonus Mamme per l’anno corrente è di 404 euro mensili, per un massimo di 5 mensilità, raggiungendo così un importo totale di 2.020 euro.

Presentazione della Domanda

Per richiedere il bonus nel 2024, è necessario presentare un’apposita domanda al comune di residenza entro e non oltre i 6 mesi dall’evento che dà diritto al bonus. Ad esempio, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di parto, affidamento o adozione del bambino.

Una volta che la domanda viene accettata, l’Inps procederà con l’erogazione del sussidio sul conto corrente indicato dalla beneficiaria per un periodo complessivo di 5 mesi.