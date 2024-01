Le nuove famiglie italiane si trovano di fronte a sfide significative che, purtroppo, spesso frenano il desiderio di allargare la famiglia. La complessità del mondo del lavoro e la carenza di servizi dedicati all’infanzia emergono come ostacoli principali, come confermato da diversi sondaggi. La mancanza di condizioni favorevoli per portare avanti una gravidanza e la crescita dei figli sembra essere un problema fondamentale per molte coppie.

Il Governo, nel corso degli anni, ha implementato diverse riforme con l’obiettivo di sostenere le famiglie nel sostentamento dei nuovi arrivati. Tuttavia, nonostante questi sforzi, le spese connesse all’arrivo di un bambino rimangono considerevoli, includendo costi per latte, pannolini, biberon e molte altre necessità quotidiane. Per affrontare queste sfide, alcuni Comuni hanno istituito sussidi aggiuntivi, tra cui il “bonus figli da 500 euro”, un’iniziativa finalizzata ad aiutare le famiglie, in particolare quelle più giovani.

Cos’è il Bonus Figli 500 Euro:

Il bonus figli da 500 euro è un sostegno economico promosso dal comune di residenza per aiutare le famiglie, in particolare quelle con nuovi nati. Pur essendo una misura di aiuto economico, essa mira a sostenere le famiglie nelle prime fasi della crescita dei figli, cercando di alleviare il peso finanziario che spesso impedisce alle coppie di allargare la famiglia.

Requisiti e Scadenze:

Recentemente è stato pubblicato il bando per accedere al bonus figli da 500 euro, e ci sono alcuni requisiti fondamentali che le famiglie devono rispettare per poter beneficiare di questo sostegno:

Il bambino deve essere nato o adottato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

I genitori devono avere cittadinanza italiana o appartenere a uno stato dell’Unione Europea. Se la cittadinanza è di un paese extracomunitario, è necessario possedere un permesso di soggiorno in corso di validità.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia deve essere fino a 30.000 euro.

La domanda per il bonus deve essere presentata entro il mese di febbraio 2024, e l’importo erogato dipenderà dall’ISEE della famiglia:

250 euro per le famiglie con ISEE tra i 20.000 e 30.000 euro.

500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro.

Incentivare la natalità e sostenere le giovani famiglie:

Questa iniziativa, riproposta annualmente dalle amministrazioni comunali, è rivolta a fornire un supporto concreto alle famiglie, specialmente ai giovani genitori. La precedenza è data alle famiglie con più figli minori e alle coppie in cui entrambi i componenti non hanno superato i 35 anni di età.