Il 2024 porta nuove opportunità e sostegno economico per le famiglie italiane, in particolare per quelle numerose o con reddito ISEE basso. La principale novità di quest’anno è l’Assegno di Inclusione, che ha preso il posto del reddito di cittadinanza e è in vigore dal 1° gennaio 2024, mirato a supportare famiglie con minori, disabili e individui sopra i 60 anni in difficoltà economica. Tuttavia, ci sono anche altre iniziative e bonus che il governo italiano mette a disposizione per garantire il benessere delle famiglie.

Bonus e Agevolazioni Attivi a Gennaio 2024:

Carta Dedicata a Te con ISEE Basso:

Nuovo beneficio economico di 382,50 euro per il pagamento della spesa alimentare.

Rivolto alle famiglie con reddito ISEE fino a 15.000 euro.

Beneficio rilasciato automaticamente senza necessità di domanda.

Bonus Conto Corrente:

Agevolazioni per cittadini con reddito ISEE fino a 11.600 euro.

Risparmio sul canone annuo e sull’imposta di bollo per chi apre un conto corrente in forma agevolata.

Pensionati con reddito fino a 18.000 euro hanno diritto al conto corrente base gratuito.

Bonus Bollette 2024:

Incentivo sotto forma di sconto applicato alle fatture di gas, luce, acqua e telefono.

Bonus sociale per utenze di gas, luce e acqua con ISEE fino a 9.530 euro, o fino a 30.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico.

Bonus sociale potenziato, esteso alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Esenzione Canone RAI 2024:

Riduzione dell’importo a 70 euro.

Esenzione per cittadini con ISEE fino a 8.000 euro e età di almeno 75 anni.

Carta Acquisti 2024:

Aggiornato il modulo per richiedere il beneficio.

Disponibile per cittadini con età superiore a 65 anni e minori fino a 3 anni.

Importo di 80 euro (40 euro al mese) accreditato ogni bimestre.

Reddito Alimentare:

Prima tornata avviata in via sperimentale.

Famiglie con reddito ISEE possono prenotare pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità dalla grande distribuzione.

Assegno Unico Universale per i Figli a Carico:

Contributo erogato per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni.

Importo calcolato sull’ISEE, ma non condizionato dal reddito.

Importo minimo per chi non riceve l’assegno unico.

Supporto per la Formazione e il Lavoro:

Per persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE fino a 6.000 euro.

Contributo mensile di 350 euro.

Assegno di Inclusione:

Sostituisce il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Mirato a famiglie con minori, disabili e individui sopra i 60 anni in difficoltà economica.

Erogazione subordinata a requisiti e partecipazione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.

Assegno di Maternità dei Comuni:

Per mamme disoccupate con ISEE non superiore a 20.221,12 euro.

Importo di 404 euro al mese per 5 mesi (totale 2.020 euro).