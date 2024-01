Il governo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo progetto volto a incentivare l’istruzione e agevolare le famiglie italiane nel seguire l’educazione dei propri figli. Una delle iniziative chiave della Legge di Bilancio 2024 è il bonus da 1000 euro destinato agli studenti universitari, concepito per sostenere il progetto Erasmus interno. Questa misura mira a contrastare la fuga dei cervelli verso destinazioni estere e a rafforzare le università italiane, spesso trascurate.

I Dettagli del Bonus:

La Legge di Bilancio 2024 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro per questo nuovo progetto, con particolare attenzione al bonus da 1000 euro destinato agli studenti universitari. Questa somma è finalizzata a incentivare la partecipazione al progetto Erasmus interno, un’opportunità che permetterà agli studenti di trascorrere un semestre o un anno in un’altra università italiana.

Obiettivi del Progetto:

L’obiettivo principale è la creazione di un Erasmus italiano, che consenta agli studenti di vivere un’esperienza formativa diversificata all’interno del proprio paese. Per il 2024, sono previsti 3000 beneficiari, ma l’obiettivo futuro è ampliare questa opportunità a 7000 studenti entro il 2025.

Accesso al Bonus e Modalità di Presentazione:

Al momento, non sono stati definiti i criteri di accesso al bonus da 1000 euro per l’Erasmus interno. Non è chiaro se sarà necessario rispettare un requisito ISEE o se ci saranno altre condizioni specifiche. Questi dettagli saranno definiti nelle prossime settimane, offrendo agli studenti universitari la possibilità di comprendere come accedere al bonus e quali requisiti soddisfare.