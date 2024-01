Negli ultimi anni, il governo italiano ha introdotto diversi bonus al fine di migliorare la vita dei cittadini, in particolare per coloro che si trovano in situazioni di disagio economico. Tra i vari incentivi, si è recentemente aggiunto il bonus Decoder, che mira a fornire un aiuto agli individui con più di 70 anni e una pensione annuale inferiore a 20.000 euro.

Bonus Rottamazione TV 2021: Successo e Continuità

Il precedente bonus per la rottamazione della televisione, lanciato nel 2021, ha ottenuto un notevole successo. Questo bonus offriva uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore, con un massimo di 100 euro di agevolazione. Quest’iniziativa ha permesso a molte persone di sostituire i loro vecchi televisori con modelli più moderni e avanzati a un costo inferiore.

Nuova Introduzione: Bonus Decoder dal 2022

A seguito del successo del bonus per la rottamazione TV, il governo ha deciso di introdurre il bonus Decoder dal 2022. Questo incentivo è specificamente dedicato alle persone di età superiore a 70 anni con una pensione annuale non superiore a 20.000 euro.

Come Funziona il Bonus Decoder?

Il bonus Decoder consente a coloro che rientrano nei requisiti di età e reddito di ottenere gratuitamente un decoder per la loro televisione. Questo è un vantaggio significativo per chi desidera installare un decoder nella propria abitazione ma ha rinunciato a causa dei costi associati.

Chi Può Richiedere il Bonus?

Possono richiedere il bonus Decoder coloro che soddisfano i seguenti criteri:

Età superiore ai 70 anni.

Pensione annuale inferiore a 20.000 euro.

Obiettivo del Bonus Decoder

L’obiettivo di questo incentivo è agevolare l’accesso alla tecnologia televisiva per gli anziani con risorse finanziarie limitate. Offrendo gratuitamente i decoder, si mira a garantire che anche coloro che potrebbero trovarsi in una situazione economica difficile possano godere dei benefici della moderna tecnologia televisiva.