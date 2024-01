Con l’avvento del nuovo anno, il Bonus Bollette 2024 ha visto una modifica nei limiti ISEE, con un ritorno alle soglie precedenti dopo un precedente aumento della platea. L’innalzamento del valore ISEE a 15.000 euro, che aveva permesso a un numero più ampio di famiglie di accedere alle agevolazioni per luce e gas, è revocato. Dal 1° gennaio scorso, il Bonus Bollette è assegnato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico. Questo segna un ritorno ai limiti precedenti, indicando una maggiore selettività nell’assegnazione del beneficio.

La procedura per verificare l’accesso alle agevolazioni è semplificata e resa più accessibile attraverso il portale dell’INPS. Gli utenti possono facilmente controllare se rientrano nei requisiti per il Bonus Bollette, rendendo il processo di verifica più trasparente e conveniente.

L’attribuzione dello sconto su luce e gas avviene in modo automatico per coloro che soddisfano i requisiti ISEE stabiliti. Tuttavia, è essenziale per i beneficiari verificare la loro idoneità attraverso il portale INPS per garantire che stiano approfittando pienamente delle agevolazioni offerte.

È importante notare che il precedente ampliamento della platea, che aveva consentito a un maggior numero di famiglie di beneficiare del Bonus Bollette, non è confermato dalla Legge di Bilancio 2024. Questa modifica normativa è segnalata anche dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) attraverso un comunicato stampa del 28 dicembre scorso.