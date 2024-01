Dal 1 al 28 febbraio sarà aperta la finestra per richiedere il bonus acqua potabile, offrendo ai cittadini la speranza di beneficiare di questa detrazione. La misura, ideata durante il governo Draghi, prevede una detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare nelle abitazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Nonostante la sua natura ecologica e l’incentivo a ridurre l’uso di bottiglie di plastica, il bonus acqua potabile non è confermato per il prossimo anno nell’ultima legge di bilancio, e i fondi a disposizione sono significativamente ridotti.

Le famiglie italiane sono incoraggiate a sfruttare questa opportunità per adottare soluzioni più sostenibili, promuovendo il consumo di acqua del rubinetto. La finestra di richiesta è limitata, pertanto è consigliabile che coloro interessati presentino la domanda entro il termine stabilito per poter usufruire dei benefici previsti dalla detrazione.