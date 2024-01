Con l’arrivo del 2024, si è concluso il servizio di tutela per la fornitura di gas per i clienti domestici non vulnerabili che non hanno ancora fatto il passaggio al mercato libero. Questo cambio ha comportato l’assegnazione di nuove tariffe, con possibili aggravi che, secondo l’analisi di Facile.it, potrebbero raggiungere fino a 177 euro l’anno per chi rimane nella vecchia modalità.

Questo aumento non è l’unico cambiamento nel panorama energetico del 2024. Con l’inizio del nuovo anno, l’IVA sulle bollette del gas è tornata all’aliquota ordinaria del 10% per consumi fino a 480 metri cubi e del 22% per consumi superiori. Inoltre, gli oneri di sistema sono tornati a gravare integralmente sulla spesa finale. Tutti questi aumenti colpiranno tutti i clienti, indipendentemente dall’offerta sottoscritta.

Per aiutare coloro che devono ancora fare il passaggio al mercato libero per il gas e anche chi ha una fornitura elettrica nel servizio di tutela (che terminerà a luglio 2024), Facile.it ha redatto un breve vademecum in 8 punti con consigli su come affrontare la scelta.

Fornitore Unico per Luce e Gas: Alcuni operatori offrono tariffe più convenienti se si sceglie di siglare con loro sia il contratto per la fornitura di elettricità che quello per il gas. Valutare attentamente questa opzione potrebbe portare a vantaggi economici e semplificare la gestione delle bollette.

Analisi delle Esigenze Familiari: Prima di effettuare qualsiasi cambiamento, è importante valutare attentamente le esigenze della propria famiglia. Un fornitore unico potrebbe non solo portare a risparmi economici ma anche semplificare la gestione delle forniture energetiche.

Verifica delle Offerte: Il mercato libero offre una vasta gamma di offerte. Confrontare attentamente le proposte dei vari fornitori può aiutare a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Attenzione alle Clausole Contrattuali: Prima di firmare un nuovo contratto, è essenziale leggere attentamente tutte le clausole contrattuali. Assicurarsi di comprendere tutte le condizioni, inclusi eventuali costi nascosti o penali.

Monitoraggio dei Consumi: Tenere sotto controllo i consumi energetici può aiutare a ottimizzare l’efficienza e a ridurre le spese. Molte forniture offrono strumenti online per monitorare i consumi in tempo reale.

Sfruttare gli Incentivi: Alcuni fornitori offrono incentivi per chi decide di passare al mercato libero. Esplorare queste opportunità può portare a risparmi aggiuntivi.

Assistenza Clienti: Valutare la qualità del servizio di assistenza clienti è fondamentale. Scegliere un fornitore che offra un servizio clienti efficiente e accessibile può semplificare la gestione di eventuali problemi o richieste.

Tempestività nell’Agire: Date le recenti modifiche normative, agire tempestivamente è cruciale. Non lasciare che la scadenza dei servizi di tutela passi inosservata per evitare aumenti inaspettati.