Gennaro Giglio, 54 anni, residente a San Giorgio a Cremano, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della stazione di Portici. L’uomo è stato sorpreso con droga e un contasoldi in mano, conducendo a un sequestro significativo.

L’Arresto in Flagranza:

I Carabinieri hanno arrestato Gennaro Giglio in via San Cristoforo mentre cedeva una piastra di hashish da 100 grammi e due dosi di cocaina ad un 56enne in cambio di 300 euro. L’operazione è stata eseguita con tempestività, conducendo poi le autorità a perquisire la casa di Giglio nel comune di Ercolano.

Il Sequestro di Droga e Contasoldi:

Durante la perquisizione, sono stati sequestrati altri 900 grammi di hashish, suddivisi in 9 panetti. Inoltre, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga e un contasoldi, simile a quelli utilizzati nelle banche per conteggiare automaticamente il denaro.

Accuse e Misure Cautelari:

Gennaro Giglio è stato arrestato per spaccio di droga e si trova ora in carcere in attesa di giudizio. Il cliente che ha acquistato la droga è stato segnalato alla Prefettura per le opportune azioni amministrative.