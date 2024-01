Nel cuore dei quartieri occidentali della città, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno intensificato i controlli, presidiando la movida notturna con una massiccia presenza di uniformi e pattuglie. L’operazione ha portato a numerose denunce, evidenziando diverse problematiche che necessitano di attenzione immediata.

Denunce per Parcheggiatori Abusivi e Accesso Vietato

Tra le persone denunciate, ben sei erano parcheggiatori abusivi, individui già destinatari del divieto di accesso alle aree urbane. Nonostante ciò, sono stati sorpresi in strada a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio, concentrati principalmente nell’area di Coroglio, nelle vicinanze dei locali notturni. Questa pratica illegale crea disagi significativi per i cittadini e richiede una risposta ferma da parte delle autorità.

Risse e Conflitti per Futili Motivi

Tre persone sono state denunciate per rissa, dopo uno scontro avvenuto in via Giustiniano. La lite, scaturita per futili motivi, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine pubblico. Questi episodi evidenziano la necessità di vigilare sulle situazioni potenzialmente esplosive nelle aree frequentate durante la movida notturna.

Violazioni delle Prescrizioni di Sorveglianza Speciale

Un uomo è stato denunciato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Questo caso sottolinea l’importanza di monitorare attentamente coloro che sono sottoposti a restrizioni legali per garantire la sicurezza della comunità.

Segnalazioni per Uso di Droghe e Violazioni Stradali

Sette giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso di droghe, mentre gli interventi sulla circolazione stradale hanno portato all’irrogazione di otto sanzioni per guida senza assicurazione e altrettante per la mancanza di casco protettivo.