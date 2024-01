In via Aniello Palumbo a Giugliano in Campania, una banda criminale ha tentato un audace colpo ai danni di una filiale bancaria, ma grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine l’azione criminale è finita bloccata, lasciando la comunità locale sorpresa e sollevata per il fallimento del piano delittuoso. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della dinamica dell’evento, i malviventi sembrano aver adottato un metodo insolito e ardito: avrebbero praticato un foro nel pavimento della struttura, introducendosi nel sottosuolo attraverso la rete fognaria. Un approccio che ha destato stupore per la sua audacia e inusuale modalità di accesso.

L’azione criminale ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, le quali hanno reagito prontamente al tentativo di furto, evitando danni maggiori e assicurando che nessun bottino fosse portato via dai malviventi. La tempestività dell’intervento ha giocato un ruolo cruciale nel salvaguardare la sicurezza della zona e nel prevenire un potenziale danno finanziario per l’istituto bancario coinvolto.

Al fine di eseguire tutti i rilievi necessari e portare avanti le indagini, le autorità competenti hanno bloccato temporaneamente la circolazione veicolare nella zona circostante, garantendo così l’accuratezza delle indagini e la raccolta di prove utili alla risoluzione del caso.

Attualmente, gli agenti del locale commissariato stanno concentrando i propri sforzi nell’individuare e perseguire i responsabili di questa tentata rapina. L’episodio, sebbene fortunatamente sia sventato, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture e ha portato ad un rinnovato interesse nelle misure di protezione da adottare per prevenire simili eventi futuri.