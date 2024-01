Una serata che doveva essere normale si è trasformata in tragedia ieri sera sulla SS 7 via Nazionale delle Puglie, nelle vicinanze dello stabilimento FCA, nel comune di Pratola Serra. Un grave incidente stradale ha coinvolto un’autovettura, terminata la sua corsa contro un muro che delimita la carreggiata. Purtroppo, la conducente, una donna di 62 anni, ha perso la vita nell’impatto.

La Dinamica dell’Incidente:

Alle 21:20 di ieri sera, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul luogo dell’incidente, dove una vettura ha perso il controllo, sbandando prima di impattare violentemente contro un muro. La scena, situata nelle vicinanze dello stabilimento FCA, ha richiesto l’immediato intervento delle autorità e dei soccorritori.

Il Triste Esito:

Nonostante l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, la conducente, una donna di 62 anni, è stata dichiarata deceduta sul posto. La notizia ha scosso la comunità locale e ha portato dolore a familiari e amici della vittima.

Interventi delle Autorità:

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino e quelli della locale stazione si sono recati sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell’evento e accertare eventuali responsabilità.