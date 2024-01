Una tragedia ha colpito Roma nella serata di ieri, quando uno schianto stradale ha causato la morte di due persone e gravi ferite a altre quattro. L’incidente è avvenuto in via Fosso dell’Osa, al Villaggio Prenestino, intorno alle 21.30, coinvolgendo una Smart four four con a bordo sei uomini di nazionalità egiziana.

Dinamica dell’Incidente:

Per cause ancora in fase di accertamento, la Smart four four ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi prima contro un albero e successivamente contro un veicolo parcheggiato. La violenza dell’impatto ha provocato la morte istantanea di due occupanti del veicolo, un uomo di 46 anni e un giovane di 20 anni.

Feriti Gravi e Intervento delle Autorità:

Gli altri quattro passeggeri a bordo, tutti di nazionalità egiziana, sono stati trasportati d’urgenza in vari ospedali della capitale in codice rosso, indicando la gravità delle loro condizioni. Le autorità competenti, tra cui la Polizia Locale di Roma Capitale, sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Identità Sconosciute e Indagini in Corso:

Uno degli aspetti complicati dell’incidente è rappresentato dall’assenza di documenti di identità a bordo del veicolo coinvolto. Attualmente, gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare tutte le persone coinvolte.