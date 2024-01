L’INPS ha recentemente comunicato i nuovi limiti di reddito che influenzano l’accesso alle pensioni di invalidità e agli assegni destinati agli invalidi civili, ciechi e sordi per il 2024. Questi aggiornamenti, effettuati annualmente per adeguare le prestazioni all’inflazione, sono fondamentali per chi riceve o è interessato a queste forme di supporto. La Circolare INPS n.1 del 2 gennaio 2024 è una risorsa vitale per chi beneficia di prestazioni legate all’invalidità civile, fornendo dettagli precisi sugli importi aggiornati e sui nuovi limiti di reddito. La circolare tratta argomenti chiave come il rinnovo delle pensioni, le prestazioni assistenziali e le varie forme di accompagnamento per coloro che ne hanno bisogno.

Rivalutazione delle prestazioni nel 2024: l’importo delle pensioni e degli assegni destinati alle persone con disabilità è stato rivalutato sulla base della perequazione definitiva del 2023 e di un’attesa variazione percentuale del +5,4% a partire dal 1° gennaio 2024. Questo processo di rivalutazione si basa sull’analisi dell’inflazione annuale, sull’applicazione di un aumento percentuale agli importi delle pensioni e degli assegni, con eventuali aggiustamenti l’anno successivo per garantire precisione ed equità.

I nuovi limiti di reddito per il 2024 sono aumentati dell’8,6% rispetto al 2023, ampliando il raggio di persone che potrebbero avere accesso a queste prestazioni. Vediamo più nel dettaglio come si applicano queste soglie di reddito:

Pensioni per invalidi civili totali

Importo mensile: € 333,33

Limite di reddito annuo: € 19.461,12

Questo aumento mira a sostenere coloro con disabilità totale nell’affrontare l’aumento del costo della vita.

Assegni per invalidi civili parziali

Importo mensile: € 333,33

Limite di reddito annuo: € 5.725,46

Riflette le diverse esigenze economiche di chi ha una disabilità parziale.

Accompagnamento per invalidi civili totali

Importo mensile: € 531,76

Nessun limite di reddito

Fornisce un supporto più ampio a coloro che necessitano di un accompagnatore.

Indennità di frequenza per minori disabili sotto i 18 anni

Importo mensile: € 333,33

Limite di reddito annuo: € 5.725,46

Fondamentale per sostenere le famiglie con minori disabili nelle spese mediche e di assistenza.

I parametri per le pensioni e gli assegni destinati a ciechi, sordi e a lavoratori con malattie specifiche come la drepanocitosi o la talassemia sono stati anch’essi aggiornati.

Chi punta a beneficiare dell’incremento al milione, una misura che consente un significativo aumento delle pensioni di invalidità civile, deve rispettare specifici limiti di reddito.

Esempi di limiti per l’incremento al milione:

Reddito individuale per il pensionato solo: non deve superare i € 9.555,65.

Reddito coniugale per il pensionato sposato: non deve superare i € 16.502,98.

Queste misure sono fondamentali per garantire che le prestazioni siano accessibili a coloro che ne hanno realmente bisogno.