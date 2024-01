I pensionati italiani possono sorridere: l’INPS ha annunciato ufficialmente un nuovo aumento dei sussidi pensionistici, come stabilito dal Governo Meloni per il 2024. Milioni di cittadini saranno coinvolti nella benefica notizia, e l’ente previdenziale italiano ha fornito dettagli su quanto e quando si verificheranno gli incrementi.

Gli Aumenti: Un Incremento Corposo

Nel cedolino della pensione di un determinato mese, gli anziani cittadini potranno notare non solo l’aumento perequativo del 5,4%, ma anche l’aumento derivante dalla riforma IRPEF, comprensivo degli arretrati non corrisposti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Questo significa che i pensionati vedranno presto un aumento significativo nei loro assegni pensionistici e riceveranno la differenza tra quanto hanno percepito e quanto avrebbero dovuto ottenere.

Quando Scatteranno gli Aumenti: Aprile 2024

L’INPS ha confermato che gli aumenti pensionistici saranno operativi a partire da aprile 2024. Anche se ci vorrà qualche mese prima che i pensionati vedano riflesso l’aggiornamento nei loro cedolini, l’attesa sarà ripagata con assegni pensionistici più sostanziosi. Per conoscere gli importi specifici in base alle fasce reddituali, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS per ottenere tutte le informazioni necessarie. Una notizia che porterà sollievo e sicurezza economica per molti pensionati italiani nel corso del prossimo anno.