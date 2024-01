Un episodio sospetto segnalato a Portici (Napoli) quando i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo di 33 anni di Ercolano, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, insieme a un 27enne, già noto alle forze dell’ordine. I due sono sorpresi mentre si aggiravano con comportamento sospetto lungo via Dalbono durante un servizio di controllo del territorio. Il loro atteggiamento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno proceduto a un controllo. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto in possesso dei due uomini attrezzi riconducibili ad attività illecite, tra cui chiavi alterate e strumenti tipicamente utilizzati per effettuare scassi.

In aggiunta agli attrezzi per lo scasso, all’interno del veicolo dei soggetti sono rinvenuti ulteriori materiali, presumibilmente impiegati per forzare i dispositivi di sicurezza dei veicoli. La scoperta di attrezzi funzionali allo scasso e chiavi contraffatte ha portato all’immediata denuncia dei due individui. Il 27enne, già noto alle autorità, e il 33enne sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono deferiti in stato di libertà per il possesso di strumenti atti a commettere reati contro il patrimonio.

L’operato tempestivo dei Carabinieri ha permesso di individuare e contrastare un potenziale rischio per la sicurezza cittadina, scongiurando possibili azioni delittuose sul territorio di Portici.