È un vero dramma quanto accaduto nell’Agrigentino: una tragedia che ha portato alla morte di un’anziana mentre attendeva al Pronto Soccorso. L’attesa di cinque ore per essere inserita in lista si è rivelata fatale. La Procura di Agrigento ha prontamente avviato un’inchiesta dopo la denuncia dei familiari, e il procuratore ha disposto l’autopsia per accertare eventuali responsabilità della struttura ospedaliera. Secondo quanto ricostruito, la donna, 70 anni, era stata messa in lista di attesa per eseguire degli esami, ma il suo stato si è improvvisamente aggravato mentre attendeva. La tragedia si è consumata nell’ospedale San Giovanni di Dio, e la situazione ha suscitato grande sconcerto e preoccupazione nella comunità.

La polizia ha agito prontamente, sequestrando la documentazione clinica per analizzare approfonditamente i dettagli dell’accaduto. L’acquisizione dei documenti sanitari è parte integrante dell’inchiesta in corso per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo.