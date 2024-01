I caregiver familiari, figure fondamentali nell’assistenza a persone disabili o invalide, riceveranno ulteriori sostegni grazie ai nuovi stanziamenti previsti dal Fondo caregiver. Un decreto apposito, pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale, definisce le regole e i criteri per l’utilizzo di oltre 26 milioni di euro destinati al supporto dei caregiver familiari nell’anno 2023.

Contenuto del Decreto:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 30 novembre 2023, pubblicato il 16 gennaio scorso, fornisce indicazioni dettagliate su come distribuire le risorse del Fondo caregiver alle diverse regioni italiane. Le disposizioni puntano a potenziare la tutela delle persone in stato di disabilità grave e gravissima attraverso interventi di supporto organizzativo ed economico rivolti ai caregiver.

Assegnazioni di Risorse:

L’allegato al decreto specifica la percentuale di riparto delle risorse per ciascuna regione. La Lombardia sarà la regione a ricevere la quota maggiore, con oltre 4 milioni di euro di stanziamenti, mentre la Valle d’Aosta riceverà poco più di 64mila euro.

Compiti delle Regioni:

Le regioni avranno ora il compito di utilizzare gli stanziamenti per erogare assegni e bonus sociosanitari, offrire contributi di sollievo, promuovere percorsi di sostegno psicologico e quindi fornire opportunità formative per le famiglie coinvolte nell’assistenza a persone con handicap grave o gravissimo. Le regioni dovranno redigere progetti specifici per delineare le azioni che intendono intraprendere a favore dei caregiver.