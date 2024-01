L’INPS ha recentemente diramato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico per il 2024, delineando le tempistiche di erogazione per i primi sei mesi dell’anno. La prestazione, rivolta alle famiglie con figli a carico, è stata confermata con l’obiettivo di supportare le famiglie nel periodo che va dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, senza limiti di età in caso di disabilità.

Il calendario reso pubblico dall’istituto previdenziale tramite il messaggio n. 15, pubblicato il 2 gennaio 2024, specifica le date di pagamento dell’assegno unico per il periodo da gennaio a giugno 2024:

Gennaio 2024: 17, 18 e 19

Febbraio 2024: 16, 19 e 20

Marzo 2024: 18, 19 e 20

Aprile 2024: 17, 18 e 19

Maggio 2024: 15, 16 e 17

Giugno 2024: 17, 18 e 19

È importante sottolineare che queste date fanno riferimento ai pagamenti degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente.

Per le nuove richieste, la prima rata dell’assegno sarà erogata nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Inoltre, è stato comunicato che le domande già in corso di validità verranno rinnovate automaticamente, senza necessità di una nuova richiesta, ma con l’obbligo di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al 2024 e comunicare eventuali variazioni nel nucleo familiare.

L’INPS informa che le operazioni di conguaglio, qualora fossero necessarie, saranno notificate agli utenti attraverso email o SMS, e i dettagli potranno essere consultati tramite un pannello informativo semplificato disponibile sul sito istituzionale.

Si è in attesa della comunicazione ufficiale della variazione dell’indice ISTAT, fondamentale per la rivalutazione dell’importo dell’assegno. Pertanto, la mensilità di gennaio 2024 sarà calcolata basandosi sugli importi previsti dalla tabella del 2023, soggetti a conguaglio con la mensilità di febbraio.