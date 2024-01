L’Assegno Unico Universale (AUU) rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane con figli a carico, senza limiti di età per i figli disabili. Nel 2024, i pagamenti inizieranno il 17 gennaio, dando sollievo economico a chi rispetta determinati requisiti.

Requisiti e Domande

Per accedere all’AUU, è essenziale che le famiglie rispettino i criteri di reddito determinati dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). È fondamentale tenere presente che non è richiesta una nuova domanda per il 2024 se la richiesta è stata precedentemente inoltrata e non è decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Tuttavia, è necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per garantire il corretto importo dell’assegno.

Date di Pagamento

L’Inps ha reso note le date di pagamento per il 2024, con erogazioni pianificate in diverse tranche mensili fino a giugno: 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio; 17, 18, 19 giugno. L’importo della prima rata verrà accreditato nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta, considerando eventuali conguagli.

Fasce di Reddito e Calcoli

L’importo dell’AUU varia in base alle fasce di reddito, con il tetto minimo dell’Isee che passa da 16.215 a 17.090,61 euro. Ad esempio, fino a questo limite, l’assegno varia da 189,2 a 199,4 euro. L’importo più basso si applica a chi supera un Isee di 45.574,96 euro, ricevendo un assegno di 57,2 euro (28,5 euro per i figli dagli 18 ai 20 anni).

Dettagli delle Fasce di Reddito

Nella prima fascia, le maggiorazioni relative ai figli aggiuntivi portano l’assegno a 96,9 euro per i figli successivi al secondo, a 119,6 euro per figli non autosufficienti fino ai 21 anni e varie somme per figli con disabilità grave o media sotto i 21 anni.

Nella seconda fascia, oltre un Isee di 45.574,96 euro, le maggiorazioni relative ai figli aggiuntivi sono differenti e il bonus secondo il percettore di reddito non è previsto.

Granularità delle Fasce di Reddito

Gli scaglioni dell’Isee che influenzano l’assegno sono dettagliati e seguono una progressione graduale, ad esempio:

Fino a 16.215,00 euro: 189,2 euro

Da 16.215,01 a 16.323,10 euro: 188,6 euro

Da 16.323,11 a 16.431,20 euro: 188,1 euro

E così via…

Queste informazioni offrono un quadro completo dell’AUU per il 2024, fornendo una guida dettagliata per le famiglie interessate. È fondamentale prestare attenzione ai requisiti e alle fasce di reddito per ottenere il sostegno economico necessario.