Con l’inizio del nuovo anno, le famiglie italiane aspettano con ansia l’erogazione della prima mensilità dell’Assegno Unico. Le date e le modalità di pagamento sono chiare, mentre alcune novità influiranno sugli importi a partire dal 2024.

Date di Erogazione:

La prima mensilità dell’Assegno Unico per il 2024 sarà erogata il 17, 18 e 19 gennaio alle famiglie che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi precedenti, senza variazioni nell’importo. Per coloro che hanno subito modifiche o attendono la prima erogazione, il pagamento avverrà nell’ultima settimana di gennaio.

Nuove Soglie Isee e Aumento degli Importi:

Dal 2024, l’Assegno Unico subisce un aumento del 5,4% in base alla rivalutazione Istat. L’importo minimo passa da 54 a 57,2 euro, mentre quello massimo da 189,20 a 199,4 euro. La maggiorazione per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori sale da 30 a 34 euro.

Presentazione Dsu per l’Isee 2024:

Per ottenere gli importi corretti sulla base della corrispondente soglia Isee, è necessario presentare la nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (Dsu) entro il 29 febbraio 2024. In mancanza di Isee, si riceverà l’importo minimo a partire da marzo 2024. Se la Dsu viene presentata entro il 30 giugno 2024, saranno erogati gli arretrati spettanti da marzo.

Maggiorazioni per Famiglie Numerose e con Figli Disabili:

Le maggiorazioni per famiglie numerose e con figli piccoli rimangono in vigore, con aumenti del 50% per i nuclei con figli sotto l’anno d’età o con almeno tre figli e un valore Isee specifico. Le disposizioni in materia di figli con disabilità prevedono un aumento di 126,4 euro per nuclei con almeno un figlio con disabilità a carico.

Come Controllare i Pagamenti:

Per controllare le date di accredito e gli importi, è possibile accedere al “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” sul portale Inps. Cliccando su “Prestazione” e successivamente su “Pagamenti”, è possibile selezionare l’anno in corso (2023) per visualizzare le informazioni desiderate.