Il 2024 ha portato con sé importanti novità per l’Assegno unico per i figli a carico, con la comunicazione dell’INPS tramite il messaggio n.° 15 del 2 gennaio 2024. Il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico per i primi sei mesi dell’anno è reso noto, delineando le date precise di erogazione per i genitori.

Le date di pagamento dell’Assegno unico per i figli a carico per i primi sei mesi del 2024 sono state dettagliate come segue:

Gennaio: 17, 18 e 19

Febbraio: 16, 19 e 20

Marzo: 18, 19 e 20

Aprile: 17, 18 e 19

Maggio: 15, 16 e 17

Giugno: 17, 18 e 19

Il pagamento avviene solitamente intorno alla metà del mese di riferimento, e per i nuovi beneficiari, la prima rata sarà erogata nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

L’importo dell’Assegno unico è stato oggetto di rivalutazione, registrando un aumento dell’8,1%. Le nuove cifre prevedono un aumento da 175 euro a 189,2 euro per le famiglie con un ISEE fino a 16.215 euro, mentre per coloro con un ISEE superiore a circa 44.000 euro, l’importo mensile passa da 50 a 54 euro.

Sottolineato che i beneficiari che hanno già presentato domanda nel 2023 non devono sottoporre una nuova richiesta per il 2024, ma sono tenuti a comunicare all’INPS eventuali variazioni nel nucleo familiare.

Per continuare a ricevere l’intero importo spettante, i beneficiari devono aggiornare il valore ISEE al 2024 e comunicarlo all’INPS. Le soglie ISEE di accesso sono state rivalutate seguendo lo stesso principio di incremento.

È anticipata la possibilità di una modifica dell’importo dell’assegno unico a gennaio 2024, in base all’applicazione dell’indice Istat provvisorio del 5,4%. Ciò potrebbe comportare un aumento dell’assegno per redditi più bassi e un adeguamento delle soglie ISEE di accesso.

L’INPS comunicherà a gennaio le modalità operative dell’erogazione, che potrebbe non essere calcolata nella prima mensilità ma a conguaglio con il tasso definitivo a partire da marzo 2024.