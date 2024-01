L’Assegno Unico per il 2024 vedrà un aumento nei suoi importi mensili, e l’INPS adeguerà i sussidi all’inflazione. Cambiano le tabelle delle fasce Isee, con nuovi importi per vari scaglioni, e crescono i tetti Isee. La cifra corrisposta sarà proporzionata alla situazione economica del nucleo familiare e al numero dei figli a carico.

Cambiamenti nelle Fasce Isee e Aumento dell’Assegno:

Le fasce Isee per l’Assegno Unico 2024 varieranno da un minimo di 17.090,61 euro a un massimo di 45.574,96 euro. L’importo mensile per le famiglie con un Isee sotto la soglia minima sarà di 199,40 euro per ogni figlio minorenne, con ulteriori maggiorazioni per figli disabili, nuclei familiari numerosi, madri under 21, figli sotto un anno, e figli tra 1 e 3 anni. L’importo minimo per Isee sopra la soglia massima sarà di 57,20 euro.

Calcolo Proporzionato all’Isee:

Esistono numerose fasce intermedie tra le soglie minime e massime, ciascuna con un calcolo proporzionato all’Isee familiare. È possibile utilizzare il simulatore online dell’INPS per una stima indicativa dell’assegno basata su situazioni familiari specifiche.

Rivalutazione dell’Assegno Unico:

Il tasso di rivalutazione dell’Assegno Unico per il 2024 è del 5,4%, adeguandosi all’andamento dell’inflazione dell’anno precedente. Se il dato definitivo dell’inflazione 2023 supererà il 5,4%, la differenza sarà riconosciuta successivamente con un conguaglio.

Calendario Pagamenti Assegno Unico 2024:

L’INPS ha annunciato il calendario dei pagamenti per il primo semestre del 2024:

Dal 17 al 19 gennaio 2024

16, 19 e 20 febbraio 2024

Dal 18 al 20 marzo 2024

17, 18 e 19 aprile 2024

Dal 15 al 17 maggio 2024

Dal 17 al 19 giugno 2024

Aggiornamento Isee e Recupero Arretrati:

Chi già riceve l’Assegno Unico e non ha avuto variazioni non deve presentare una nuova domanda. L’INPS proroga automaticamente il pagamento, ma è fondamentale presentare un Isee valido per l’anno in corso. L’aggiornamento dell’Isee entro giugno 2024 permette di recuperare gli eventuali arretrati da marzo, mentre dal 1° luglio sarà possibile solo usufruire del ricalcolo dell’assegno da quel momento in avanti.