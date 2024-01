Con l’arrivo del nuovo anno, il mese di gennaio porta con sé una serie di date cruciali da annotare sul calendario per i pagamenti e le erogazioni INPS. Le informazioni riguardano diverse prestazioni sociali, dall’assegno di inclusione al supporto formazione e lavoro, passando per le pensioni, l’assegno unico, la NASpI, la DIS-COLL, la cassa integrazione e la ricarica della carta acquisti.

Ecco nel dettaglio le date da tenere presente per i pagamenti delle varie prestazioni:

Pagamenti delle Pensioni:

I primi accrediti delle pensioni avvengono il primo giorno del mese, mentre per il ritiro in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane sono previsti i seguenti giorni, in base all’ordine alfabetico:

Mercoledì 3 gennaio: cognomi A-C

Giovedì 4 gennaio: cognomi D-K

Venerdì 5 gennaio: cognomi L-P

Lunedì 8 gennaio: cognomi Q-Z

Assegno di Inclusione (AdI):

Per coloro che hanno presentato la domanda tra il 18 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024, le prime somme saranno accreditate il 26 gennaio. Per le domande presentate dopo il 7 gennaio, i pagamenti saranno disposti a partire dal 15 febbraio. L’AdI sarà poi erogato mensilmente a partire dal 15 di ogni mese.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL):

Per coloro che hanno presentato la domanda dopo il 15 dicembre 2023 e hanno maturato le condizioni entro la stessa data, i pagamenti avverranno dal 15 gennaio. Per le richieste presentate dal 1° al 15 gennaio 2024, i pagamenti saranno effettuati dal 27 gennaio.

Assegno Unico:

Per coloro che hanno già beneficiato dell’Assegno Unico in passato, i pagamenti sono previsti tra il 17 e il 19 gennaio. Per le nuove domande o per variazioni, la data di pagamento sarà a fine mese successivo rispetto alla presentazione della domanda.

NASpI e DIS-COLL:

L’accredito delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è previsto entro la metà di gennaio su conto corrente bancario o postale indicato al momento della domanda.

Cassa Integrazione e altre tipologie:

I pagamenti variano in base alla data di presentazione della richiesta e avverranno entro metà gennaio.

Ricarica Carta Acquisti:

La ricarica della Carta Acquisti, a sostegno di famiglie con figli minori o adulti con determinate condizioni, sarà effettuata nella prima metà di gennaio con un importo bimestrale di 80 euro.

Si consiglia di prestare attenzione a eventuali imprevisti negli accrediti, e in caso di mancato pagamento o sospensione, è possibile contattare il numero verde INPS 803 164 per ottenere assistenza e chiarimenti.