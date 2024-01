A partire dal 26 gennaio, scatteranno i primi pagamenti dell’Assegno di Inclusione (AdI), un beneficio che prevede un importo medio di seicentotrentacinque euro per cinquecentomila nuclei familiari. Questo assegno, più sostanzioso di circa 100 euro rispetto al reddito di cittadinanza che sostituisce, è destinato a nuclei con condizioni particolari, quali minori, anziani, disabili e soggetti in svantaggio.

Dettagli dell’Assegno di Inclusione:

L’Assegno di Inclusione prevede un assegno base di 500 euro per i nuclei familiari con componenti in condizioni di svantaggio, disabilità, anziani o minori. Tuttavia, sono previste anche maggiorazioni in base alla specifica situazione del nucleo familiare.

Calendario dei Pagamenti:

Il calendario dei pagamenti è suddiviso in base alla data di presentazione delle domande, alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) e all’esito positivo dell’istruttoria. Ecco le date chiave:

Domande entro il 7 gennaio 2024: Pagamenti a partire dal 26 gennaio 2024.

dopo il 7 gennaio ma entro il 31 gennaio: Pagamenti dal 15 febbraio per la mensilità di gennaio e dal 27 febbraio per febbraio.

Domande dal mese di febbraio in poi: Primo pagamento il giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con pagamenti successivi il giorno 27 di ogni mese.

Requisiti per l’Assegno di Inclusione:

L’Assegno di Inclusione è destinato ai nuclei familiari che includono almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità, minorità, anzianità (almeno 60 anni), o in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza certificato dalla pubblica amministrazione. Requisiti economici includono un ISEE non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare sotto una specifica soglia, con ulteriori considerazioni per nuclei con minorenni o persone di età pari o superiore a 67 anni.

Requisiti Patrimoniali:

Si richiede un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, con esclusione della casa di abitazione, e un patrimonio mobiliare entro determinati limiti. Inoltre, non devono essere presenti veicoli di cilindrata elevata, navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di qualsiasi genere.