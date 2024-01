L’INPS ha recentemente annunciato una serie di disposizioni e date rilevanti per coloro che richiedono l’Assegno di Inclusione (AdI) e l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, fornendo importanti dettagli e scadenze da tenere presente per il corrente anno.

Assegno di Inclusione (AdI)

Dal 26 gennaio 2024, l’INPS inizierà ad erogare i primi accrediti relativi alle domande di Assegno di Inclusione presentate entro il mese di gennaio e accompagnate dal Patto di Attivazione Digitale (Pad) stipulato nello stesso periodo. È fondamentale che i richiedenti rispettino questa tempistica per ricevere i benefici previsti. In caso di sottoscrizione tardiva del Patto di Attivazione Digitale, il riconoscimento dell’assegno decorrerà dal mese successivo a tale sottoscrizione.

L’istituto ricorda che, per accedere al beneficio, è necessario presentare la domanda di AdI, iscriversi al Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl), e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare.

Assegno Unico e Universale (AUU)

Per quanto riguarda l’AUU per i figli a carico, l’INPS ha confermato che le domande presentate in passato valgono anche per le annualità successive, a condizione che non siano decadute, revocate, rinunciate o respinte. Tuttavia, è responsabilità degli utenti comunicare eventuali variazioni nelle domande esistenti, come la nascita di un nuovo figlio.

Si sottolinea l’importanza di presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024 per determinare l’importo dell’assegno. In mancanza di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire da marzo 2024, basandosi sugli importi minimi previsti dalla normativa.

Date di Pagamento del Primo Semestre 2024

Per quanto riguarda le rate dell’AUU nel periodo gennaio – giugno 2024, l’INPS ha stabilito le seguenti date di pagamento:

17, 18, 19 gennaio;

16, 19, 20 febbraio;

18, 19, 20 marzo;

17, 18, 19 aprile;

15, 16, 17 maggio;

17, 18, 19 giugno.

Il pagamento della prima rata avverrà, in genere, nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda, con la possibilità di conguagli per correggere eventuali discrepanze tra le rate effettive e quelle dovute.