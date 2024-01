Questa mattina, alle 8:10, la strada statale 131 in Sardegna è diventata teatro di un violento assalto da parte di un commando composto da almeno dieci banditi incappucciati, armati di kalashnikov, che hanno attaccato una colonna di tre furgoni blindati della Vigilpol trasportanti denaro contante. L’azione criminale è avvenuta all’altezza del bivio per Siligo, in provincia di Sassari. Il commando, vestito con mimetiche e giubbini antiproiettili, ha bloccato la strada sia in direzione nord che sud al bivio per Siligo, costringendo i veicoli in transito a fermarsi. Hanno poi steso catene e cosparso chiodi sull’asfalto, rendendo difficile la fuga dei veicoli.

I rapinatori hanno utilizzato un camion autocompattatore dei rifiuti per bloccare la strada e fermare la colonna di portavalori. Nel corso dello scontro con il camion, quattro guardie giurate sono rimaste ferite. Una di loro è colpita alla gamba da un proiettile, mentre le altre hanno riportato contusioni durante la collisione.

Il commando ha successivamente aperto il fuoco contro i portavalori, colpendo una delle guardie giurate alle gambe. Hanno poi utilizzato seghe circolari da metallo per aprire le casseforti di due dei tre furgoni e si sono impossessati del denaro contenuto al loro interno. A sera, il valore del bottino non era ancora quantificato.

Dopo il colpo, i rapinatori hanno dato fuoco a due dei mezzi blindati per coprire la loro fuga e sono scappati a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda, entrambi successivamente ritrovati incendiati a pochi chilometri dal luogo dell’assalto.

Il piano antirapina è stato immediatamente attivato in tutta la Sardegna, con numerosi posti di blocco e ricerche in corso, anche con l’ausilio di elicotteri. Tuttavia, al momento non sono emerse tracce dei rapinatori, che sono riusciti a eludere le forze dell’ordine.