L’area di corso Chiaiano a Napoli teatro di una terribile rapina a mano armata ai danni di un portavalori della Cosmopol. Tre banditi sono scesi da un’auto nelle vicinanze e, minacciando le armi, hanno costretto le due guardie giurate in servizio a consegnare loro le pistole d’ordinanza. La rapina è proseguita con il furto di due plichi contenenti banconote provenienti dall’ufficio postale nelle vicinanze, sebbene al momento non sia quantificata l’entità dell’importo sottratto. Questo audace colpo è avvenuto in pieno giorno, a pochi metri dall’ufficio postale, senza causare feriti, ma ha creato una scena di panico e tensione nell’area circostante.

Una volta ottenuta la refurtiva, i rapinatori si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’intero episodio è avvenuto in pochi istanti, evidenziando la rapidità e la precisione dell’azione dei malviventi.

Attualmente, la squadra mobile della questura di Napoli sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto, individuare i responsabili e recuperare la refurtiva. La polizia è al lavoro per raccogliere prove, testimonianze e analizzare le telecamere di sorveglianza nelle vicinanze, nell’auspicio di risolvere questo grave episodio.