Nella zona di Pontecitra a Marigliano, un episodio di violenza ha scosso la mattinata all’Asl Na 3 Sud, coinvolgendo una guardia giurata che stava gestendo l’accesso degli utenti agli ambulatori. La situazione, comune a molti istituti sanitari con lunghe attese e ritardi, ha portato ad una fila numerosa di utenti in attesa. La distribuzione dei numeri, prassi per contenere gli ingressi, ha suscitato tensioni quando il blocchetto è terminato e alcuni utenti non hanno potuto ottenere il numero per accedere. Un individuo, non accettando l’invito a rientrare il giorno successivo, ha aggredito violentemente la guardia giurata donna, trascinandola fuori e colpendola con pugni e schiaffi. I carabinieri sono intervenuti allertati dal personale sanitario, identificando l’aggressore e procedendo con la denuncia presso la Procura.

La guardia giurata, una giovane donna di 30 anni, è trasportata all’ospedale di Nola, dove le è diagnosticato un trauma facciale e prescritta una prognosi di 30 giorni. Il sindaco Peppe Jossa ha espresso solidarietà alla guardia giurata e condannato fermamente l’atto di violenza. Ha sottolineato che la violenza non è mai la soluzione ai problemi delle lunghe attese e dei ritardi nell’assistenza sanitaria. Auspica soluzioni mirate per garantire la sicurezza nei presidi sanitari, proteggendo sia i lavoratori che gli utenti.