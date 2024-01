È ancora allerta meteo in diverse regioni italiane, con la persistenza di una perturbazione che continua a influenzare il Centro-Nord e il basso Tirreno. La situazione prevede temporali diffusi in queste zone e neve a quote medio-basse. Inoltre, si prevede l’arrivo di un vortice di aria artica lunedì, portando un ulteriore abbassamento delle temperature. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso avvisi di condizioni meteorologiche avverse. In particolare, si segnala allerta arancione in parte dell’Emilia-Romagna, mentre diverse altre regioni, tra cui Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Puglia e Veneto, sono in allerta gialla.

Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci o temporali in alcune regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Basilicata e Calabria, specialmente in prossimità delle aree tirreniche.

Il meteo regionale del Veneto avverte che fino alla prima parte di domani, domenica 7 gennaio, si prevedono precipitazioni consistenti in tutta la regione, particolarmente abbondanti nelle zone montane oltre i 1300/1500 metri, con nevicate anche a quote inferiori sulle Dolomiti.

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che segnala stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idraulica in vari bacini, tra cui Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento. È dichiarato anche stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica nel bacino Piave Pedemontano.