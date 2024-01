Il Bonus Mutui rappresenta un’importante agevolazione per le famiglie italiane, specialmente per coloro che hanno un basso reddito e cercano opportunità per acquistare la loro prima casa. Il 2024 si rivela un anno significativo in quanto il beneficio precedentemente riservato ai sotto i 36 anni è esteso a tutte le famiglie a basso reddito, garantendo un sostegno importante nell’accesso a condizioni agevolate per i mutui.

Chi può beneficiare e cosa offre il nuovo Bonus Mutui?

Il Fondo di Garanzia Consap è al centro di questa nuova iniziativa, offrendo una modalità agevolata che mira a coprire parte delle spese per l’acquisto dell’immobile, fornendo un valido supporto economico. Per la prima casa, la copertura del Fondo è dell’80% della quota capitale, mentre per i giovani e le famiglie sale al 90%, presentando così una novità significativa nell’acquisto della prima abitazione.

Le specifiche condizioni riguardano l’ISEE fino a 40.000 euro e l’agevolazione all’80% per i giovani sotto i 36 anni. Tuttavia, è importante sottolineare che il mutuo agevolato di tipo ipotecario è destinato esclusivamente a coloro con un reddito medio-basso, permettendo l’accesso diretto al Fondo.

Dettagli e requisiti fondamentali

Per ottenere il massimo beneficio del 90%, aperto anche alle famiglie e non solo ai giovani, il nucleo familiare deve essere composto da almeno tre figli sotto i 21 anni e avere un reddito inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia sale al 90% anche per coloro che hanno cinque figli sotto i 21 anni e un reddito di 50.000 euro.

Procedura e punti chiave da considerare

È essenziale distinguere tra il bonus dedicato ai giovani e quello rivolto alle famiglie. La richiesta di questa agevolazione può essere avviata direttamente tramite la propria banca. È cruciale tenere presente che le agevolazioni per i sotto i 36 anni hanno subito modifiche rispetto a quelle attive fino al 2023, che includevano anche credito di imposta e esenzioni di pagamento per varie imposte.

Tutte queste agevolazioni sono accessibili a tutti, indipendentemente dalle agevolazioni offerte dai singoli istituti bancari. Questi potrebbero offrire ulteriori vantaggi che vanno oltre quelli concessi a livello nazionale, consentendo di risparmiare ulteriormente su specifici pagamenti o offrendo condizioni vantaggiose su determinati aspetti.