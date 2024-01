Con l’arrivo del nuovo anno, la Legge di Bilancio 2024 introduce diverse novità per i lavoratori italiani, riflettendosi direttamente nelle buste paga a partire da gennaio 2024. Queste modifiche, che comprendono sia conferme che nuovi vantaggi, influenzeranno il netto dello stipendio dei dipendenti.

No Tax Area e Sgravio Contributivo per Redditi fino a 628 Euro Lordi (8.175 Euro Annui):

La no tax area, che nel 2023 era di 8.175 euro annui, rimane invariata nel 2024.

L’Irpef non è dovuta per redditi fino a 8.175 euro annui.

Lo sgravio contributivo del 7% riduce i contributi a carico del dipendente dal 9,19% al 2,19%, generando un risparmio mensile fino a circa 44 euro.

Detrazioni e Sgravio Contributivo per Redditi Fino a 653 Euro Lordi (8.500 Euro Annui):

La maggiore detrazione sul reddito da lavoro porta la no tax area a 8.500 euro annui.

Un vantaggio annuo di 75 euro, con uno sgravio contributivo del 7%, generando un risparmio mensile di circa 45 euro.

Detrazioni e Sgravio Contributivo per Redditi Fino a 1.153 Euro Lordi:

Analogamente alla fascia precedente, si applica una detrazione aggiuntiva di 75 euro annui.

Il trattamento integrativo di 100 euro persiste, con uno sgravio contributivo del 7%, portando il risparmio lordo a circa 80 euro al mese.

Nuova Aliquota Irpef per Redditi Fino a 1.923 Euro Lordi (25.000 Euro Annui):

L’aliquota Irpef per questa fascia scende dal 25% al 23%, generando un risparmio annuo di circa 200 euro, ovvero 15 euro al mese.

Lo sgravio contributivo del 7% contribuisce a un risparmio mensile massimo di 134 euro.

Altre Fasce di Reddito:

Per redditi superiori, l’effetto dell’aliquota Irpef varia, ma l’incidenza dello sgravio contributivo si riduce progressivamente, mantenendo un impatto positivo sulla busta paga.

Bonus Mamme:

Le lavoratrici con due figli, di cui almeno uno minore di 10 anni, o con almeno tre figli, di cui almeno uno minorenne, possono beneficiare di uno sgravio totale della contribuzione fino a 3.000 euro all’anno.

In sintesi, la Legge di Bilancio 2024 porta cambiamenti significativi nelle buste paga degli italiani, con l’obiettivo di favorire i lavoratori attraverso detrazioni fiscali e sgravi contributivi. I dipendenti sono invitati a verificare attentamente la propria situazione fiscale per massimizzare i benefici offerti dalla nuova normativa.