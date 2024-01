La città di Bacoli scossa da un evento tragico e improvviso che ha lasciato un’impronta di dolore indelebile nella comunità. Daniele Barone, un giovane di soli 22 anni, è infatti stato strappato alla vita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, portando dolore e sgomento a chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Barone, appena inserito nel mondo del lavoro da soli dieci giorni come operatore ecologico per la società di raccolta rifiuti locale, aveva già dimostrato il suo valore e il suo impegno. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha condiviso la profonda tristezza della comunità attraverso i social media, trasmettendo il cordoglio per questa perdita inaspettata.

“Il dolore è enorme”, ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook. “Ci stringiamo alla sofferenza dei genitori e della famiglia. È una tragedia che ci ha privato di un giovane che aveva da poco iniziato a lavorare con entusiasmo per la nostra città. Daniele aveva vinto il concorso per la raccolta dei rifiuti ed era riuscito in breve tempo a conquistare l’affetto dei suoi colleghi. La sua prematura scomparsa è un lutto che coinvolge l’intera comunità di Bacoli e Monte di Procida, dove Daniele risiedeva. Che possa riposare in pace. Addio, Daniele. Addio, angelo bello”.

Le circostanze dell’incidente, che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Daniele e un furgone, sono al centro delle indagini in corso per comprendere la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.