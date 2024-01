Ha preso il via a Marigliano, in provincia di Napoli, il censimento dei luoghi educativi per la creazione di una “mappa della Città Educante”. Dopo i primi mesi di contatti, elaborazione dell’idea progettuale e adempimenti burocratici, circa un centinaio di giovani che frequentano in maggioranza la quarta classe degli istituti superiori Colombo, Rossi Doria e Montalcini-Ferraris saranno impegnati nei prossimi mesi a costruire la mappa, sia in formato cartaceo che in versione app, per poi metterla a disposizione della comunità territoriale.

Il lavoro sarà svolto come attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) valorizzando questo strumento offerto dall’istituzione scolastica per lo sviluppo di competenze trasversali.

Questa mappa individuerà luoghi, tempi e modalità delle attività educative presenti sul nostro territorio e dal prossimo anno scolastico diventerà uno strumento a disposizione di tutti, e in modo particolare dei genitori, per orientarsi nella conoscenza e individuazione delle opportunità presenti in città. Servirà inoltre a rendere visibili queste opportunità e metterà ‘in rete’ tutti coloro che sono impegnati nella promozione del benessere dei ragazzi.

La mappa della comunità educante è una della azioni del più ampio Laboratorio di comunità, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” che vede in rete 18 organismi del nostro territorio (scuole, associazioni, parrocchie, centri sportivi) con capofila la cooperativa sociale Irene ’95.

Per partecipare al censimento delle realtà educative è possibile compilare il modulo presente al link:

https://docs.google.com/forms/d/1ko1QscrOov9eeh_20AR6Dma_nENh1kr0OnadrQaerdE/edit