La speranza si mescola alla preoccupazione per la scomparsa di Antonio Boccia, conosciuto come “Tony”, il giovane di 28 anni che ha lasciato la propria casa ad Ottaviano nei giorni successivi al Natale. Sono trascorsi diversi giorni dalla sua sparizione e finora non ci sono notizie sul suo conto, lasciando la famiglia in uno stato di angoscia e incertezza. Secondo quanto riferito dalla madre, i contatti con Antonio si sono interrotti il 27 dicembre, quando il ragazzo ha comunicato di essere a Roma. Da quel momento, ogni traccia di lui sembra essersi persa nel nulla. La famiglia ha lanciato un appello sui social media, diffondendo una foto del giovane insieme a tutte le informazioni utili per identificarlo.

Antonio è descritto come un giovane con capelli biondo scuro, occhi azzurri, alto e snello. Il cellulare risulta spento da giorni, suggerendo che possa essere scarico o spento volontariamente. Le autorità sono state informate della scomparsa e hanno avviato le ricerche, mentre i familiari si sono resi disponibili per qualsiasi informazione o segnalazione che possa aiutare a ritrovarlo.

Al momento, i motivi di questa scomparsa volontaria rimangono sconosciuti. La comunità locale si è unita alla ricerca, con la speranza di trovare presto Antonio sano e salvo. Gli appelli alla collaborazione sono stati diffusi in tutta la regione, invitando chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le autorità o la famiglia.

La scomparsa di Antonio Boccia ha generato grande preoccupazione nella comunità di Ottaviano e oltre. L’incertezza sul suo destino continua a tormentare i suoi cari, mentre tutti sperano in un lieto fine e nel suo ritorno sicuro a casa.