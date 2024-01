La terza sezione della Corte di Assise di Napoli ha emesso una sentenza di condanna all’ergastolo per Dmytro Trembach, 27 anni, ritenuto colpevole dell’omicidio di Anastasiia Bondarenko, 23 anni, avvenuto nel marzo del 2022. La giovane era giunta in Italia solo due mesi prima del tragico evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dai pubblici ministeri Luigi Santulli e Daniela Varone della sezione fasce deboli guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, Trembach avrebbe appiccato le fiamme nell’appartamento situato al vico Sant’Antonio Abate, nella zona del Borgo Sant’Antonio di Napoli. Questo gesto avrebbe causato la morte di Anastasiia Bondarenko, intrappolata nel bagno dell’abitazione.

La tragica vicenda si è svolta sotto gli occhi della figlia di 5 anni della coppia, la quale finì fortunatamente messa in salvo da una coinquilina presente nell’appartamento al momento dell’incendio.

Il giudice, oltre alla condanna all’ergastolo per Trembach, ha disposto una provvisionale da 100mila euro per la figlia della vittima, cercando così di garantire un minimo sostegno economico per il futuro della bambina, testimone involontaria di un evento così drammatico.

L’intera comunità si è stretta intorno a questa storia che ha sconvolto il Borgo Sant’Antonio, e la sentenza rappresenta un passo significativo verso la giustizia per Anastasiia Bondarenko.