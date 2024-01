Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ha lanciato un duro attacco in difesa del diritto alla salute dopo un incidente nella città dell’Agro. In seguito a un video pubblicato sui social, il primo cittadino ha denunciato il ritardo e la mancanza di medici a bordo di due ambulanze che sono intervenute dopo un incidente, lasciando emergere le criticità del sistema sanitario locale. L’incidente, che ha coinvolto tre persone ferite, è testimoniato dal sindaco in persona, presente sul luogo. Aliberti ha raccontato l’accaduto sui social, sottolineando la gravità della situazione: “Ero sul posto. Un vigile non in servizio ha chiamato l’ambulanza: la prima è arrivata dopo 32 minuti, la seconda dopo 41 minuti, e tutte e due senza medico a bordo.”

Il sindaco ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’emergenza sanitaria nella sua città e in tutta la Campania, richiamando l’attenzione sulle problematiche che si stanno verificando anche in altre parti della regione. Ha annunciato l’intenzione di presentare una relazione da parte dei vigili urbani, allegata a un ricorso al Tar, in relazione a un’ordinanza da lui firmata ma contrastata dal direttore generale nominato dal presidente De Luca.

Aliberti ha sottolineato la necessità di un intervento del Governo nella sanità campana, evidenziando la mancanza di coordinamento e di risorse. Ha enfatizzato l’urgenza di trattare i cittadini come esseri umani, sottolineando la responsabilità del governo regionale e la necessità di una riforma sanitaria. Il sindaco ha concluso il suo intervento dichiarando: “Mi facciano capire se devo cambiare bandiera purché i miei cittadini vengano trattati come esseri umani e non come bestie.”