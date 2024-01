Tragedia sfiorata poco dopo l’alba di ieri in viale delle Puglie, quando un’ambulanza della Misericordia di Gragnano è coinvolta in un incidente che ha causato ferite sia all’autista che all’infermiere a bordo. L’ambulanza, senza passeggeri a bordo ma diretta a prelevare un ferito, è quindi finita in uno spaventoso incidente. Sembra che il mezzo abbia sbandato a causa di un’azione di un altro veicolo che potrebbe aver tagliato la strada, in un momento in cui il manto stradale era reso scivoloso dalla leggera pioggia caduta poco prima. L’autista, purtroppo, non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, che ha invaso l’altra corsia finendo la sua corsa contro un albero. Un impatto così violento avrebbe potuto causare conseguenze ancora più gravi se altre auto fossero presenti in senso opposto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per raccogliere i rilievi necessari. I due feriti sono prontamente accompagnati ai vicini ospedali per ricevere le cure necessarie. L’autista ha riportato contusioni in varie parti del corpo, mentre l’infermiere è trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove gli hanno rimosso delle schegge di vetro dagli occhi.

Un episodio del genere, coinvolgendo mezzi di soccorso e operatori sanitari, è particolarmente angosciante. È un richiamo forte sull’importanza della sicurezza stradale e della necessità di prestare attenzione a ogni dettaglio mentre si viaggia su strada, specialmente quando si tratta di veicoli di emergenza che operano per salvaguardare la vita altrui.