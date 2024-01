Il Decreto Energia ha introdotto un bonus benzina da 80 euro, mirato a famiglie a basso reddito, erogato attraverso la social card Dedicata a te. L’importo di 77,20 euro viene aggiunto al contributo di 382,50 euro per beni di prima necessità. Tuttavia, ci sono restrizioni e scadenze da considerare. Il bonus benzina, incluso nel Decreto Energia convertito in Legge n. 169/2023, è una misura di supporto alle famiglie a basso reddito di fronte all’aumento dei carburanti. L’importo di 77,20 euro, originariamente previsto a 150 euro, viene erogato una tantum e può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di carburante.

Il bonus è destinato a nuclei familiari con un Isee fino a 15.000 euro, già in possesso della social card Dedicata a te. Ciò include cittadini in pensione, a patto che il reddito rientri nei parametri stabiliti. Alcune categorie, come i titolari del Reddito di Cittadinanza 2023 e altre forme di sostegno sociale, sono escluse dall’ottenimento del bonus.

La ricarica del bonus è iniziata il 15 dicembre 2024, sia per le carte già distribuite che per quelle in distribuzione. Tuttavia, è essenziale attivare la social card entro il 31 gennaio 2024, e utilizzare l’intero importo entro il 15 marzo 2024. L’erogazione segue un criterio di priorità basato sul numero di membri del nucleo familiare e la presenza di figli e la loro età.