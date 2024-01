Lorenzo, un bambino disabile di 6 anni non può andare a scuola, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e per solidarietà con lui i genitori di tutti i 180 alunni della ‘primaria’ hanno deciso di far assentare i figli. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Il piccolo è affetto da Sma, una malattia neuromuscolare rara. Per frequentare ha bisogno di un’assistenza particolare, da parte di un infermiere specializzato che possa intervenire immediatamente in caso di bisogno.

La malattia comporta una sovrapproduzione di saliva e per questo la figura di un operatore sanitario risulta indispensabile per un eventuale soccorso immediato. La mamma riferisce di aver evidenziato il problema da tempo alla Asl ed alla scuola ma che nessun intervento sarebbe stato effettuato. La dirigente scolastica assicura che c’è la volontà concreta della ricerca di una soluzione per la quale già si sta lavorando. Per dar forza alla ‘protesta’ della famiglia di Lorenzo si sono schierati tutti gli altri genitori che hanno aderito allo ‘sciopero’ dalle lezioni.