Il rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere si è trovato al centro di un evento tragico che ha portato alla morte di un giovane di 26 anni, Emanuele Nebbia, dopo cinque giorni di agonia presso l’ospedale di Caserta. Il 26enne è rimasto colpito da un proiettile alla testa la notte di Capodanno nel rione Iacp, in un episodio subito identificato dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile di Caserta, come un agguato. Le indagini sono ora sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la quale ipotizza la possibilità di un regolamento di conti, sospettando che il giovane possa essere stato vittima di tale situazione.

L’incidente ha avuto luogo sul pianerottolo di ingresso dello stabile in cui il giovane risiedeva, gettando una luce sinistra su quanto accaduto in quella notte. Questa tragica vicenda ha generato grande sgomento e preoccupazione nella comunità locale, poiché circostanze così violente e inspiegabili destano grande preoccupazione tra i residenti.