“Basta aggressioni e violenze, servono pronto soccorso e ospedali sicuri”: è la denuncia della Uil e della Uil Fpl Campania che per venerdì 12 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, terranno dei flash mob nei pronto soccorso di diversi presidi ospedalieri a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, medici ed infermieri, “che continuano ad essere vittime di aggressioni e di violenze inaudite mentre svolgono il proprio dovere e mentre cercano di mettere in salvo le vite dei pazienti”.

“Dopo l’ennesima e grave aggressione ai danni di un’infermiera all’ospedale di Castellammare, siamo sempre più convinti che le denunce da sole non bastano, pur apprezzando le prime risposte del prefetto di Napoli – dicono Sgambati e Di Donna, segretari generali di Uil e di Uil Fpl Napoli e Campania – È necessario intervenire seriamente con più presidi di polizia presso gli ospedali e i pronto soccorso, inasprire le pene per chi aggredisce medici e infermieri e infine, concludono i sindacalisti, è importante incrementare l’organico negli ospedali per accelerare le prestazioni sanitarie ed evitare di acuire la tensione dei parenti dei pazienti in attesa”.

Venerdì, 12 gennaio, dalle ore 11:00 alle 12:00 si terranno flash mob nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri San Paolo, Vecchio Pellegrini, Santa Maria delle Grazie, San Giuliano, San Leonardo, Aorn Cardarelli, Aorn Santobono, e presso il presidio ospedaliero Cto. Nelle province parteciperanno all’iniziativa anche gli ospedali di San Luca di Vallo della Lucania e il Moscati di Aversa. Giovanni Sgambati e Nicola Di Donna, segretari generali di UIL e UIL FPL di Napoli e Campania, incontreranno la stampa nel corso del flash mob che si terrà al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli dalle 11.00 alle 12.00.