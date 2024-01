Aggiudicata a fine 2023 la gara per l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “Potenziamento ed ammodernamento della linea Cancello-Benevento di Eav”. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come il previsto incontro tra il presidente Umberto De Gregorio, il rup dell’intervento e i rappresentanti territoriali, atto ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori sulla linea Napoli-Benevento, previsto per lunedì 29 gennaio, è rinviato ad altra data ancora da concordare. L’appalto in questione, come fa sapere sempre l’azienda, è andato alla Rti Euroferroviaria srl Armafer srl e prevede interventi per circa 90 milioni a valere sul Pnrr.

“L’intervento – informa l’ufficio stampa di Eav – consiste nel completo rinnovo, ammodernamento e risanamento della linea ferroviaria Cancello-Benevento a scartamento ordinario, anche attraverso le sistemazioni idrogeologiche delle tratte per le quali esiste concreto rischio frana, con opere di difesa del tracciato e opere di regimentazione delle acque e l’adeguamento del tracciato ferroviario e rinnovo totale dell’armamento. È prevista inoltre l’eliminazione delle interferenze connesse con la presenza di un cavo a fibra ottica posato sulla palificata, di canalette a gola per la distribuzione dei cavi di telecomunicazione e segnalamento e di enti di segnalamento posizionati lungo la sede ferroviaria”. L’inizio dei lavori, da ciò che fa sapere sempre l’azienda di trasporti, è previsto orientativamente entro il secondo trimestre 2024, con termine fissato entro giugno 2026.