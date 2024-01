Una serata che avrebbe dovuto essere ordinaria è sfociata in tragedia nella scorsa notte a Napoli, quando un uomo di 43 anni di nazionalità ucraina è finito accoltellato nel proprio appartamento, portando all’arresto della sua compagna, una connazionale di 47 anni, con l’accusa di tentato omicidio. Gli agenti della Squadra Mobile e dei commissariati di Arenella e Scampia sono intervenuti prontamente nella zona di corso Marianella, dove hanno trovato la scena del presunto crimine. All’interno dell’appartamento coniugale, hanno scoperto la donna in evidente di alterazione psicofisica, mentre un coltello, macchiato di sangue, è rinvenuto sul luogo.

La vittima, l’uomo di 43 anni, è trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, presentando una ferita da arma da taglio all’addome. Il suo stato di salute è attualmente delicato, trovandosi in prognosi riservata.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo violento episodio all’interno della coppia ucraina. Gli inquirenti stanno cercando di gettare luce su questa situazione, mentre la vittima è ricoverata e il sospetto di tentato omicidio pende sulla compagna, ora in custodia.