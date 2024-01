Violenta il nipote di 11 anni e lo filma, arrestato dai carabinieri un 36enne a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Dalle indagini sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, quale autore di atti sessuali commessi ai danni del bimbo. (Leggi anche: Bidello abusa di una bimba di sei anni. La madre del bambino ha presentato delle denunce a partire dal mese di maggio 2022 e queste hanno consentito di accertare che l’indagato, approfittando del rapporto parentale che lo legava alla vittima, avrebbe indotto il ragazzino a subire atti sessuali. Ma non solo: anche a farsi dei video che lo ritraevano senza vestiti e ad assistere ad atti di onanisno, come si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso.

Dalle indagini è emerso anche che l’indagato avrebbe fatto apprezzamenti nei confronti di un amico coetaneo della vittima e avrebbe invitato il nipotino a non dire nulla ai genitori, che però sono riusciti a scoprire quello che stava accadendo al figlio, spacciandosi per lui e rispondendo ai messaggi che lo zio gli aveva inviato e che li avevano fatti insospettire.