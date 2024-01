Nella notte tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio, la stazione di Palma Campania sulla A30 Caserta-Salerno sarà chiusa per consentire lavori di manutenzione dei pali luce. Le chiusure avverranno nelle seguenti fasce orarie e direzioni:

Dalle 22 di mercoledì 31 gennaio alle 2 di giovedì 1 febbraio, la stazione sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta. Si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni alternative: in entrata verso Salerno – Sarno; in uscita per chi proviene da Caserta – Nola.

Dalle ore 1 alle 6 di giovedì 1 febbraio, la stazione sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno. Si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni alternative: in entrata verso Caserta – Nola; in uscita per chi proviene da Salerno – Sarno.

La chiusura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori di manutenzione. Si invitano gli automobilisti a pianificare il proprio percorso considerando le stazioni alternative indicate e a prestare attenzione alle segnalazioni stradali durante l’evento.