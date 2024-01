Ieri mattina, un italiano di 52 anni è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Roma durante i controlli di prefiltraggio a piazza San Pietro. L’uomo, originario di Palmi in Calabria, è stato bloccato dopo aver estratto un coltello durante un controllo della sua borsa. Un agente della Questura ha riportato una lieve contusione alla gamba durante la breve colluttazione che ha portato all’arresto. Il controllo è avvenuto come di consueto in occasione dell’Angelus domenicale, durante i prefiltraggi su via della Conciliazione all’altezza dei propilei, prima di piazza San Pietro. Inizialmente, l’uomo si è rifiutato di far verificare il contenuto della sua borsa, ma ha reagito aprendola e estraendo un coltello una volta costretto.

Le autorità hanno immediatamente immobilizzato l’uomo, sottolineando che potrebbe trattarsi di una persona con disturbi mentali. Durante l’incidente, un agente ha riportato una lieve contusione alla gamba, giudicata guaribile in dieci giorni.

L’udienza di convalida dell’arresto si terrà questa mattina davanti al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio a Roma, dove verranno valutate le circostanze dell’arresto e la condotta dell’uomo.