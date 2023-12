Anni di impunità e una tolleranza distorta nel mondo dell’arte hanno alimentato una cultura vandalica che ha colpito facciate di edifici, treni e monumenti, trasformando questi luoghi in tele per vandali armati di bombolette spray. Tra le vittime ricorrenti di queste azioni vandaliche, i convogli della Circum hanno subito decenni di danneggiamenti, trasformando i viaggi dei passeggeri in esperienze visive rese difficili dalle carrozze imbrattate da vernici. L’officina Eav di Quarto è l’ultima vittima di questa ondata di vandalismo. Qui, una guardia giurata, nel tentativo di preservare il patrimonio ferroviario, è finita aggredita da writers intenti a danneggiare i treni.

Nonostante l’intervento dei Carabinieri, i responsabili sono riusciti a fuggire, rendendo difficile l’identificazione. L’agente ferito ha richiesto assistenza medica per cure alle mani e alle gambe. L’Ente Autonomo Volturno (Eav), presieduto dall’ingegner Umberto De Gregorio, ha espresso disappunto per questo episodio, soprattutto considerando la recente presentazione di un treno disegnato da Pluto, street artist noto, che in passato ha decorato treni di Eav senza consenso.