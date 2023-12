Nelle prime ore di oggi, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi, noto ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina, è finito ricoverato in una clinica di Punta del Este, Uruguay, a causa di una frattura alla clavicola derivante da una caduta durante una violenta rissa. Fonti vicine all’argentino hanno riportato questa situazione, specificando che l’incidente è avvenuto nella sua residenza nella prestigiosa località di José Ignacio, una delle zone più esclusive della costa di Punta del Este, durante lo svolgimento di una festa. Inizialmente, si erano diffuse voci su una presunta coltellata subita da Lavezzi. Tuttavia, questa versione è smentita dai familiari dell’ex giocatore, i quali hanno confermato che l’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine senza menzionare ferite da arma bianca. Al momento, non è ancora chiarito se il conflitto sia avvenuto tra un membro della famiglia di Lavezzi o con uno degli invitati presenti alla festa.

La situazione ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra i fan e gli appassionati di calcio, dato il prestigio e la popolarità di Lavezzi nel mondo sportivo. L’ex attaccante ha giocato un ruolo significativo sia nel Napoli che nella nazionale argentina, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

Al momento, non sono fornite ulteriori informazioni riguardo alle circostanze precise che hanno scatenato la rissa o sulle condizioni attuali di Lavezzi. Tuttavia, si resta in attesa di aggiornamenti ufficiali in merito alla situazione dell’ex calciatore e alle circostanze che hanno portato a questo incidente nella rinomata località di Punta del Este.